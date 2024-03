Donne in Cammino in favore della pace

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024) Leinper laarrivano a Colle. Si terrà in piazza Arnolfo domani alle 11,30, per manifestare in silenzio, vestite di nero e con uno straccio bianco legato al braccio, e chiedere il "cessate il fuoco". Una richiesta indirizzata alle potenze impegnate in ognuna delle guerre in corso sul nostro pianeta, senza distinzione alcuna. Le stesse, che manifestano ormai da diverse settimane in Valdelsa, ci tengono a non essere identificate con gruppi politici o associazioni di alcun tipo. Come hanno spiegato più volte, ognuna di loro interviene a titolo personale in quanto essere umano desideroso di. Si può partecipare presentandosi in abiti neri e con uno straccio didi colore bianco da legare al braccio.