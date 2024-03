Donate uova di Pasqua alle ‘mamme e ai neonati’ dell’Ospedale Fatebenefratelli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 29 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAnche quest’anno la storica azienda Strega Alberti ha voluto regalare con un “Uovo di” un sorriso“mamme ed ai neonati” ricoverati nel Reparto di Ostetricia e di NeonatologiaSacro Cuore di Gesùdi Benevento. Quando si dicesi dice “uovo di cioccolato” e, quando la festività viene vissuta in una corsia di ospedale, l’uovo diventa simbolo di condivisione tra mamme, neonati ed il personale sanitario che quotidianamente cerca di rendere la permanenza quanto più accogliente possibile. L’obiettivo è quello di far trascorrere anche il periodo di festivitàle in maniera serena, quasi come nel loro ambiente familiare. La Dott.ssa Annalisa De Blasio, Primario dell’UOC di Ostetricia e Ginecologia, ed il ...