Donate uova di Pasqua ai pazienti di oncoematologia pediatrica

(Di venerdì 29 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoE’ stata una giornata molto intensa, un appuntamento irrinunciabile trascorso con i piccoli degenti del reparto di oncologia, culminato con la consegna didiad ogni bambino. Ad uno l’uovo kinder, ad un’altra l’uovo delle principesse. Ad altri ancora quello dei puffi o dei pokémon. Quarantacolorate tutte diverse. Confesso che ogni volta che visito il reparto diprovo due sentimenti tra loro contrastanti: tanto dolore per la sofferenza dei bambini malati e dei loro genitori; ma nello stesso tempo una grande speranza, vedendo tutto quello che lì si fa per curarli. In questo giovedì santo, giorno così importante per tutti noi, l’incontro con i nostri piccoli amici ci riporta all’essenza della ...

