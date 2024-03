Donald Tusk dice che l’Europa sta entrando in una fase «prebellica»

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 29 marzo 2024) In un’intervista a Repubblica e ad altri quotidiani internazionali, il premier polaccoche «la guerra non è più un concetto del passato», che «ogni scenario è possibile» e che «dobbiamo abituarci mentalmente all’arrivo di una nuova era» e cioè «l’era». Per questo motivodovrà investire di più nella difesa, ma la priorità adesso è «spendere il più possibile per acquistare attrezzature e munizioni per l’Ucraina, perché stiamo vivendo il momento più critico dalla fine della Seconda guerra mondiale» e se l’Ucraina perderà «nessuno in Europa potrà sentirsi al sicuro». Comunque la pensiate sul punto, un fatto mi pare degno di nota: tra i politici europei convinti che la via per evitare una terza guerra mondiale sia al contrario il dialogo e il negoziato con Vladimir ...