Domenica torna l' ora legale | 90 milioni di risparmi

(Di venerdì 29 marzo 2024) L'orain vigore da31 marzo, quando alle due di notte bisognerà spostare le lancette avanti di sessanta minuti, e terminerà il 27 ottobre, con il ritorno all'ora solare. E, secondo le stime di Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, durante i sette mesi di oral'Italiaerà circa 90di euro, grazie a un minor consumo di energia elettrica pari a circa 370di kWh che genererà, inoltre, un rilevante beneficio ambientale, quantificabile nella riduzione di circa 170 mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica in atmosfera. Il beneficio economico stimato per il periodo di oranel 2024 è calcolato considerando che il costo del kWh medio per il 'cliente ...