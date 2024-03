Dodici sculture di bronzo in piazza San Marco a Venezia | cosa sono e perché fanno discutere

Venezia, sculture di Valdés a San Marco e all'Arsenale. Italia Nostra contesta: «Città usata come vetrina» - Critiche alle installazioni che anticipano«Las Meninas, la grande mostra dello scultore velenziano. L'associazione parla di «biennalizzazione di Venezia». Il Comune chiude:«C'è l'ok della Sovrintenden ...corrieredelveneto.corriere

Venezia, davanti Palazzo Ducale spuntano 12 sculture ‘ingombranti’. La polemica: “La città usata come vetrina per fare soldi” - La libertà creativa dell’artista non si tocca, ma vale anche quando le opere sono in uno spazio pubblico, magari in una delle piazze più fotografate del mondo La domanda è sorta in molte persone ques ...informazione

Davanti Palazzo Ducale spuntano 12 sculture ‘ingombranti’. La polemica: “La città usata come vetrina per fare soldi” - L’opera di Manolo Valdés resterà per i prossimi 3 mesi. Il Comune: scelta in Conferenza dei servizi con l’approvazione della Soprintendenza ...repubblica