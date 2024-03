Documentario su Eleonora Abbagnato | la testimonianza di Vasco Rossi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 29 marzo 2024) Bologna, 29 marzo 2024 - Dopo i giorni di lutto per la morte dell’ex fidanzata Gabriella Sturani, madre di suo figlio Lorenzo,annuncia con un post su Instagram una novità. "Oggi (venerdì 29) esce il- Una stella che danza” su Rai3 in prima serata … Ci sarà anche la mia". Ad accompagnare la notizia sui social, un video in cuicanta "Ad ogni costo" sulle note della canzone Creep dei Radiohead mentre laballa da sola su un palco. Il rocker di Zocca aveva scelto Étoile dell`Opera di Parigi per il video uscito il 30 ottobre del 2009. Fan in attesa per questa sera, e c'è chi commenta: "Canzone è fantastica; l’interpretazione, nel video, è meravigliosa ; lei si muove come una ...