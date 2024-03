“Dobbiamo opporci” | sciopero delle organizzazioni sindacali contro Federdistribuzione

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 29 marzo 2024) Roma. Sono trascorsi ormai quasi 51 mesi dalla scadenza del primo (e ultimo) CCNL sottoscritto dacon Filcamams-Cgil, Fisascat-Cisl e UilTuCs e la reticenza a dare il giusto riconoscimento in termini economici ai dipendentiaziende sue associate non accenna ad attenuarsi. Pertanto e? proclamato lodi tutto il personale dipendente dalle imprese che applicano il CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata –per sabato 30 marzo 2024, che sara? attuato mediante l’astensione dal lavoro per l’intero turno giornaliero. Nel corso della giornata di mobilitazione si realizzeranno dei flash mob nei pressi dei punti venditaimprese piu? rappresentative nell’ambito di ciascuna provincia del nostro Paese, nonche?manifestazioni ...