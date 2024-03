Divieto di allevamento di bassotti | “Basta razze con anomalie scheletriche”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il Ministero del benessere animale ha proposto lo stop all’deiper i noti problemi scheletrici Nel XIX secolo si è diffusa la pratica di creare cani in laboratorio. Molti degli amici a quattro zampe che possediamo oggi nelle nostre case non sono in realtà specie naturali. Chi per un motivo, chi per un altro sono stati creati dall’uomo per renderli funzionali a degli obiettivi ben specifici. Il problema, però, è che alcuni di questi con il passare del tempo iniziano ad accusare le loro. I boxer faticano nella respirazione, i pastori tedeschi rischiano di perdere l’uso delle gambe posteriori e i, nati per scavare nelle tane dei tassi, soffrono per la forte ernia che li colpisce. Il volto di un bassotto che guarda in camera – Notizie.comUna sofferenza che il ministro tedesco del ...