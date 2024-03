Disabili | la protesta continua Le associazioni alla Regione | 10 milioni subito e addio tagli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 29 marzo 2024) Diecidi euro in tempi brevi per azzerare definitivamente iche scatteranno dal primo di giugno ma anche per scongiurare che restino in lista d’attesa tutte o una parte significativa delle 600 nuove domande in arrivo da qui ad ottobre. In sintesi sono queste le richieste principali avanzate al presidente dellaLombardia, Attilio Fontana, da Ledha, Fand e altre 18dellatà. Il riferimento è alle delibere con le quali la Giunta regionale ridurra, da giugno, alcuni dei contributi economici destinati ai caregiver famigliari e alle persone con gravissimatà in cambio – sulla carta – di un potenziamento dell’assistenza domiciliare diretta, ma anche a quanto comunicato dall’assessore regionale Elena Lucchini: il travaso di fondi attuato per ...