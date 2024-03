Diffonde video pedo-pornografici in una chat di alunni | ragazzino delle medie nei guai

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024) Pietrasanta (Lucca), 29 marzo 2024 – Quando gli studenti hanno aperto ilnon credevano ai loro occhi. Di fronte a loro hanno cominciato a scorrere immagini eloquenti e raccapriccianti che rimandano al disgustoso mondo dellapornografia. Foto non girate con il telefono, bensì prese da internet. Ma la sostanza non cambia: lo sconcerto per i filmati messi nellada un loro coetaneo è stato enorme, e così pure quello dei loro genitori, che hanno subito interrotto la catena impedendo una diffusione senza controllo di quei contenuti. Non soloindescrivibili a parole, ma anche pieni di armi, stavolta non prese da internet ma tra le proprie mura domestiche. Un doppio shock che ha visto le famiglie coinvolte mobilitarsi facendo rete, con un’immediata segnalazione ai carabinieri. Sulle conseguenze, vista ...