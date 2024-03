Dietro le patatine un quintale di droga

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 29 marzo 2024) Un ingegnoso traffico dismascherato dalla polizia di Stato di Brescia durante un controllo stradale nella Bassa, dove durante un controllo gli agenti hanno fermato un furgone con targa straniera.un carico disono stati scoperti 14 scatoloni con 100 chili di marijuana. Laera conservata in buste di plastica sottovuoto per occupare meno spazio ed emanare poco odore. La Procura di Brescia ha ottenuto la convalida dell’arresto in flagranza dell’autista, un kossovaro che ora è trattenuto in carcere. Nel fine settimana la Sezione Antidella Squadra Mobile ha intensificato i controlli mirati sui veicoli commerciali e i mezzi d’opera con targhe straniere, spesso utilizzati per trasporti illeciti anche di sostanze vietate. Mi.Pr.