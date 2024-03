DHARMA | dal 22 marzo in radio “KAIROS” il nuovo singolo

(Di venerdì 29 marzo 2024) Dal 222024 è in rotazionefonica “”, ildi, disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dall’8. Abbiamo realizzato un’intervista con l’artista, che ringraziamo per la disponibilità, e di seguito è possibile ascoltarla attraverso uno dei nostri canali. “” di” è un brano che parla di quando ci si rende conto che il momento è adesso, qui e ora, è quando si realizza che non si può più aspettare che l’universo o il karma facciano il lavoro al posto tuo, ma sei tu a dover decidere chi vuoi essere, è il momento in cui si prende in mano la vita e se ne fa ciò che si vuole, senza preoccuparsi di cosa potrebbero dire o pensare gli ...

A Giacarta il tempio buddista offre i pasti per il Ramadan - Giacarta, 28 mar. (askanews) - Centinaia di musulmani indonesiani si sono riuniti al tempio DHARMA Bakti di Giacarta per ricevere cibo gratuito e rompere il digiuno durante il Ramadan. Situato in una ...quotidiano

Singoli in uscita dal 18/03 al 24/03 - La sezione di Rockol dedicata alle uscite musicali dei singoli discografici per la settimana dal 18/03 al 24/03. Consulta il calendario di Rockol per tenerti sempre aggiornato!rockol

MUSICA - "Kairos", il nuovo singolo di DHARMA - Dal 22 marzo 2024 sarà in rotazione radiofonica “KAIROS”, il nuovo singolo di DHARMA disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dall'8 marzo. “Kairos” è un brano che parla di quando ci si ren ...napolimagazine