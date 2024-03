Dentista gratis per tutti | controlla come prenotare una visita

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il Governo ha reintrodotto la figura delsociale. Quali sono i vantaggi e quali cittadini potranno usufruire delle cure? Nonpossono permettersi di sostenere le spese per le cure odontoiatriche perché molto spesso hanno costi eccessivamente elevati. Il Governo ha pensato all’introduzione delsociale – InformazioneOggi.itDalle ultime indagini è emerso, infatti, che sei italiani su dieci non vanno dalper ragioni economiche. Per assicurare l’accesso alle cure anche alle fasce di popolazione più deboli, il Governo ha deciso di reintrodurre il cd.sociale. In questo modo, anche chi non può permettersi uno specialista privato, potrà beneficiare di servizi di prevenzione e trattamenti terapeutici (ad esempio, protesi e sigillature) a prezzi contenuti. Al riguardo, il ...