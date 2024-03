Dengue | è record di casi | dichiarata l’epidemia

(Di venerdì 29 marzo 2024) Lacontinua a spaventare. E’ stato stabilito un nuovodie un Paese ha dichiarato. Ecco tutti i dettagli. In Italia si è deciso di alzare il livello di attenzione per evitare una impennata dei, ma c’è una zona dove lasta facendo davvero paura. Secondo quanto riferito dall’Adnkronos, che cita i numeri dell’Oms, la regione americana sta registrando numeri molto importanti. Lacontinua a fare paura – cityrumors.it – foto AnsaSono oltre 3 milioni iregistrati nella regione americana da inizio anno. Numeri davvero impressionanti se si pensa che non sono ancora trascorsi tre mesi. Analizzando nei dettagli i dati resi noti dall’Oms, la maggior parte deiè stata registrata in Brasile ...

