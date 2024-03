Decreto sanzioni | le critiche degli esperti in audizione | “Troppe giustificazioni e tutele per chi non paga le imposte dovute”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Non stanno andando bene per il governo le audizioni sulnelle commissioni Giustizia e Finanze della Camera. Tutti gli addetti ai lavori hanno chiesto modifiche al provvedimento che riforma il sistema sanzionatorio in materia diriducendo leamministrative e introducendo nuove cause di non punibilità penale. Il Consiglio nazionale dei commercialisti e i tributaristi Benedetto Santacroce e Felice Uricchio hanno avvertito nei giorni scorsi che le norme più favorevoli per il contribuente dovrebbero entrare in vigore retroattivamente in base al principio dal favor rei, cosa che è stata esclusa per non aprire un buco nei conti ma oltre a non essere in linea con i criteri della delega è passibile di incostituzionalità. Il tributarista Tommaso Di Tanno ha invece ribadito le ...