De Raho | “Il pentimento di Schiavone è un passo in avanti storico”

Tempo di lettura: 2 minuti"Il, o meglio la collaborazione, di una personalità camorristica come Francescoè un evento, forse definitivo, nel contrasto al clan dei Casalesi". Lo afferma, all'ANSA, l'ex procuratore nazionale Antimafia, Federico Cafiero de. "Ci sono tanti aspetti da approfondire, come la rete di relazioni che garantiva al clan di inserirsi negli appalti, soprattutto quelli che hanno riguardato la ricostruzione – sottolinea -. Si tratta di anni tra il 1980 e fine anni Novanta, quando le mani del clan erano arrivate, per esempio, sulla realizzazione della terza corsia autostradale, sulle reti stradali veloci che collegano i vari comuni del napoletano, del casertano e del beneventano. Ma anche sull'Alta velocità e sulla realizzazione di tanti edifici pubblici".