Dargen D’Amico | “Multe salate se canti e critichi un Paese alleato con l’Italia che lancia le bombe”

(Di venerdì 29 marzo 2024) Nel programma Splendida cornice,D'Amico è tornato sulle polemiche che lo hanno investito quando ha partecipato al Festival di Sanremo. Sul palco parlò dei bambini che muoiono sotto le bombe: "Ho fatto quell'appello perché la stampa in quei giorni non riportava in modo imparziale le notizie”.

