Daniel Maldini è un talento o un raccomandato?

(Di venerdì 29 marzo 2024) Tra tutti i mestieri in cui si può parlare con abbastanza serenità di nepotismo – o di nepo-baby, dal neologismo reso celebre da una recente copertina del New York Magazine – il calcio, e lo sport in generale, sembra uno dei meno attaccabili. Se ile il merito sono principi indefinibili, quando sei buttato in un campo da calcio insieme ad altre 21 persone che vogliono distruggerti, tuo padre può fare poco per te. Nepo-baby Almeno in apparenza: se invece andiamo a guardare i nomi sulla maglia, i figli di sono tanti. O almeno sembrano tanti. Solo nella Juventus ci sono Chiesa (Federico, figlio di Enrico) e Weah (Timothy, figlio di George), nell’Inter c’è Thuram (Marcus, figlio di Lilian), nel Napoli Simeone (Giovanni, figlio di Diego) ma la lista è molto lunga e spesso anche in cognomi che non riconosciamo si può nascondere un padre, un nonno o una madre con un ...