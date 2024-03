Pagata la cauzione, Dani Alves è stato rilasciato lo scorso fine settimana dal carcere di Barcellona e – secondo quanto riportato da ‘This is life’ – l’ex giocatore del Barcellona ha ospitato una ... (sportface)

Secondo quanto riporta Foot Mercato, Dani Alves sarebbe stato aggredito verbalmente all’esterno della stazione di polizia in Spagna. Il brasiliano è libero dopo aver pagato la cauzione. Era in ... (ilnapolista)

Dani Alves aggredito verbalmente per strada: “In Brasile ti avrebbero già ucciso” - Dani Alves, al momento fuori dal carcere dopo aver pagato la cauzione da 1 milione di euro, è stato aggredito verbalmente ...golssip

Dani Alves, festa fino alle 5 del mattino dopo la scarcerazione - Il rilascio di Dani Alves dal carcere è avvenuto dopo 14 mesi e 5 giorni dalla sua detenzione, a partire dal 20 gennaio 2023. L'ex calciatore ha pagato.ilbianconero

Dani Alves, amici incappucciati a casa sua per non farsi riconoscere - L'ex giocatore, al quale è stata concessa la libertà vigilata dopo la condanna a quattro anni e mezzo di carcere per stupro, ha ricevuto visite ...corrieredellosport