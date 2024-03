Dalle Mauritius alla nostra pelle | l’olio di Tamanu cancella le cicatrici dell’acne

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ciò che più amiamo della skincare è la sua capacità di sorprenderci costantemente, scoprendo nuovi e potentissimi alleati per la cura della. Merito di TikTok che, graziesua potente community di beauty lovers, permettebeauty routine di evolversi attraverso ingredienti inaspettati e semisconosciuti come l’olio di. Un ingrediente che arriva dai Paesi tropicali eloro ricche foreste. Il potere degli oli per il viso è noto: da quello di jojoba a quello di Argan, fino a quello di tea tree e rosmarino, si tratta di potenti ingredienti naturali e di origine vegetale, che nutrono lain profondità, ma si prendono anche cura delle imperfezioni e ...