DAL CAMPO Fiducia per Ismajli Doni in Pediatria

(Di venerdì 29 marzo 2024) Due le buone notizie dall’allenamento di ieri. In primis che sono rientrati tutti i nazionali. E in secondo luogo cheha svolto parte del lavoro con la squadra. Un passo avanti per poterlo avere a disposizione per la trasferta di Pasquetta a Milano contro l’Inter. Procede anche il recupero di Grassi, ma sia il centrocampista che il portiere Berisha, dopo l’infortunio con l’Albania, restano ancora in dubbio. Intanto, ieri mattina Simone Bastoni, Jacopo Fazzini e Szymon Zurkowski, con la Onlus EmpoliForCharity, hanno consegnato le Uova di Pasqua azzurre ai piccoli pazienti del reparto didell’Ospedale San Giuseppe di Empoli. Gli azzurri hanno poi incontrato il direttore sanitario Dottoressa Silvia Guarducci, il Direttore del reparto diRoberto Bernardini e il Direttore Chirurgia Massimo Calistri, prima di ...