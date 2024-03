Dai Talebani l’editto mortale con monito all’Occidente | lapideremo le adultere in pubblico

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 29 marzo 2024) È solo l’inizio, e annuncia l’orrore che seguirà: in Afghanistan ihanno reso ufficialmente noto che inizieranno a lapidare a morte inle donne accusate di adulterio, reintroducendo contestualmente anche la fustigazione pubblica. La nuova stretta segue il nuovo corso di dura applicazione della Sharia proclamato con un editto e dichiarazioni in aperta negazione non solo dei diritti umani universalmente riconosciuti, ma anche in nome e per conto di una presunta politica di protezione dalle influenze “occidentali”. L’ultimo editto deie fustigheremo leinDunque, il proclama firmato e ufficializzato dal leader supremo Hibatullah Akhundzada dai microfoni di Radio Television Afghanistan, parla chiaro e si rivolge contemporaneamente ...