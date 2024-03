Da stropicciarsi gli occhi Lentigione corsaro a Forlì

(Di venerdì 29 marzo 2024) FORLI’ 13 FORLI’: (3-4-2-1): Pezzolato; Masini (43’ st Mosole), Drudi (1’ st Babbi), Tafa; Pecci (1’ st Banfi), Lolli, Gaiola, Visani (1’ Graziani); Bonandi (15’ st Rosso), Greselin; Merlonghi. A disp.: Zamagni, Checchi, Crociati, Ballardini. All. Antonioli.(4-3-3): Rizzuto; Casucci, Nava, Sabotic, Cortesi; Manzotti, Battistello, Pari (24’ pt Nappo); Nanni (24’ st Capiluppi), Formato (1’ st Balini), Montipò (43’ st Roma). A disp.: Zovi, Grieco, Sala, Grifa, Macchioni. All.: Beretti. Arbitro: Torreggiani di Civitavecchia (Cirillo di Roma 1 e Pagano di Brescia). Reti: 12’ pt Nanni, 16’ pt Formato, 40’ pt Nanni, 32’ st Tafa. Note: ammoniti Drudi, Casucci, Greselin. E’ una classifica dagliquella che esce dalla giornata pre-pasquale del ...

Un’ottima Atalanta supera agevolmente il turno di Coppa Italia battendo il Sassuolo per 3 a 1. È stata una gara a senso unico, con la Dea sempre in controllo del gioco ed al termine della gara il ... (bergamonews)

Non ci sono più aggettivi per definire la forza dell’ Inter , una squadra quasi perfetta e in grado di imporsi anche in Champions League. La vittoria dello scudetto è sempre più vicina e nel recupero ... (calcioweb.eu)

Spezia: benzina Verde per la salvezza - A gennaio l'attaccante era ad un passo dal Palermo, ora è l'uomo che, dopo tante prodezze, può portare i gol per restare nella categoria. Ma non sarà semplice ...tuttosport

Una Pediatuss Casciavola super piega il Cecina nello scontro al vertice - SERIE C. E' una PediaTuss da stropicciarsi gli occhi quella che di fronte ad un Pala Pediatrica gremito come non mai, colorato e traboccante di tifo, piega con un perentorio 3-0 il Volley Cecina, ...pisatoday

