Da Ravenna a Napoli Due ragazzine sparite I genitori in ansia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024)Sono giorni di angoscia per due famiglie di Cotignola e Fusignano le cui figlie di 13 e 12 anni sono scomparse da mercoledì mattina. Le dueerano state accompagnate dainell’istituto di Alfonsine dove studiano senza però mai entrare a scuola. Non appena se ne sono accorte, le famiglie si sono rivolte ai carabinieri per presentare la denuncia di scomparsa. L’ipotesi è di un allontanamento volontario: le due giovani, sulla base delle celle telefoniche agganciate (Bologna, Prato, Latina) prima di spegnere gli apparecchi, potrebbero essersi messe in viaggio in treno versodove abita un’amica, anche se fino a ieri pomeriggio i militari partenopei lì non le avevano trovate. La notizia ha fatto il giro dei social. Le verifiche sono al momento a cura dei carabinieri delle compagnie di Lugo e ...