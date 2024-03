(Di venerdì 29 marzo 2024) Dopo il mare, mete preferite per i viaggiatori sono le città d’arte. Ecco una breve rassegna dellenel periodo delle vacanze

Da Guercino a Torino ai Preraffaelliti a Forlì, le mostre da non perdere a Pasqua in Italia - Dopo il mare, mete preferite per i viaggiatori sono le città d’arte. Ecco una breve rassegna delle mostre nel periodo delle vacanze ...ilsole24ore

Weekend di Pasqua e Pasquetta a Torino: cosa fare e dove andare dal 29 marzo al primo aprile - L'International Tango Torino Festival è pronto a far rivivere la magia del tango nella città sabauda dal 28 marzo al 1 aprile 2024 al Club Almagro. Un'edizione speciale, ricca di novità, che arriva ...mentelocale

Ascolti tv dati Auditel mercoledì 27 marzo con Vanina che batte Chi l'ha visto, Cosa Sarà, Mare Fuori e Joker - (Adnkronos) – Fino al 28 luglio ai Musei Reali di Torino Oltre 100 opere di Guercino e di artisti coevi successo per la 32ma edizione delle Giornate Fai di Primavera Sabato 23 e domenica 24 marzo ...informazione