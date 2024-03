Da campione a fallito | le vie dei calciatori per la bancarotta sono infinite El Mundo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 29 marzo 2024) Micatutti come Pippo Maniero, che invece di sperperare gli stipendi da calciatore in Ferrari, se li è messi da parte e ora vive di rendita. La storia del calcio è anche una storia clamorose bancarotte e di dolorosi fallimenti. George Best spendeva tutto in macchine, donne e alcol. Gascoigne ha confessato di essere un homeless, ormai. L’ultimo caso è quello di Cafu, il “pendolino” brasiliano di Roma e Milan, costretto a mettere all’asta la sua casa, la seconda proprietà in meno di un anno, a causa dei debiti dopo il fallimento della sua agenzia di rappresentanza nel 2019. Deve ai creditori più di 3,5 milioni di euro. Ilne ha parlato con Ignacio Chinarro, direttore economico-finanziario dell’Associazione deispagnoli. “La rovina di un calciatore è la combinazione di diverse decisioni sbagliate, fanno una carriera ...