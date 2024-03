Curling | Svezia e Scozia le favorite ai Mondiali L’Italia ci prova dopo due semifinali consecutive

(Di venerdì 29 marzo 2024) I2024 dimaschile andranno in scena a Schaffhausen (Svizzera) dal 30 marzo al 7 aprile. Sono diverse le pretendenti all’apoteosi iridata, a incominciare dalladi Bruce Mouat, che si presenterà per difendere il titolo conquistato lo scorso anno e che nel frattempo ha vinto anche gli Europei. Ladel fenomenale Niklas Edin, capace di imporsi per quattro voltetra il 2018 e il 2022, andrà a caccia del dodicesimo sigillo della propria storia. Attenzione al Canada di Brad Gushue, che sogna di salire sul gradino più alto del podioche la Nazionale della Foglia d’Acero ha perso quattro finali nelle ultime cinque edizioni.guidata dallo skip Joel Retornaz è una seria pretendente alle medaglie:il ...

Questa sera l’ Italia scenderà sul ghiaccio di Sydney , in Nuova Scozia, per l’ultima sfida della prima fase dei Mondiali femminili di curling , ma Stefania Constantini e compagne già conoscono il ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.03: Fra meno di due ore la sfida tra Italia e Giappone che chiuderà il round robin da record delle azzurre che dovranno affrontare i quarti . Grazie per ... (oasport)

Azzurri del Curling pronti per un sogno mondiale: sabato in Svizzera comincia il torneo iridato in ambito maschile - Retornaz e compagni, reduce da un inverno strepitoso a livello di Grand Slam, tra i favoriti per il titolo nei campionati del mondo di Schaffhausen. Il dt Pescia sicuro: ...neveitalia

Curling: l'Italia al via dei Mondiali maschili in Svizzera - Dopo lo storico quarto posto dell'Italia femminile di Curling ai Mondiali in Canada, prende il via sabato 30 aprile la rassegna iridata maschile con ...sportmediaset.mediaset