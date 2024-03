Criscitiello | «Juan Jesus se continua a dire che si sente ferito non cambia nulla!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 29 marzo 2024)in collegamento video con gli studi di Sportitalia, ha parlato del caso Francesco Acerbi e, dopo che il difensore del Napoli ha espresso ancora una volta le sue perplessità. CASO CHIUSO – Micheleesprime ancora una volta la sua opinione sul caso già chiuso tra Acerbi e: «Come successo l’altro giorno con la decisione del Giudice Sportivo, dovevi capire sette giorni fa che Acerbi in quel momento, in assenza di prove, andasse tutelato, essendo un giocatore della Nazionale.legittimamente si, ma non è sea dirlo nei prossimi dieci giorni non cambierà». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - ...