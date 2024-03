Cremonese | mancano troppi gol Grigiorossi col quartultimo attacco Solo Coda ha numeri da promozione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Laricomincia dalla gara di Pasquetta allo Zini contro la Feralpisalò per scrollarsi di dosso i residui della debacle clamorosa subita per mano del Sudtirol (3-0). Partita che non ha rimesso in discussione le certezze fino ad ora accumulate dalla squadra di Giovanni Stroppa ma ha fatto tornare con i piedi per terra tutto il mondo grigiorosso. "Di certo se prendi tre gol vuol dire che c’è lavoro da fare" aveva detto il tecnico nel post-gara. Desiderio subito soddisfatto, perché l’ex Monza durante la pausa per la Nazionale ha potuto concentrarsi sugli aspetti da migliorare dedicandosi a quasi tutti i componenti del gruppo squadra. A partire dalla concretezza sotto porta, vero tallone d’achille del gruppo grigiorosso.metà del totale delle azioni offensive dellavengono trasformate in tiri e di questi ...