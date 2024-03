“Cowboy Carter” di Beyoncé fa parlare gli Stati Uniti d’America

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 29 marzo 2024) Milano, 29 mar. (askanews) – C’è un nuovo sceriffo in città e il suo nome è. Venerdì (29 marzo),ha finalmente pubblicato il suo ottavo album da solista nella sua interezza. Lo scrive Billboard. Mentre Cnn commenta: “Il simbolismo nell’album “” difai fan”. E Rolling Stone applaude. Ma non tutti lo fanno. La copertina di “” – condivisa da Blair Cardwell tramite Instagram – contiene il simbolismo americano di un intero rodeo:, con i capelli color platino fluttuanti, in trono su un cavallo bianco al galoppo. C’è la pelle, ci sono stivali dae un cappello bianco frizzante; c’è rosso, bianco e blu dalla testa ai piedi. ...