Covid | Schillaci | Reazioni avverse al vaccino | una commissione di studio per valutarle

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – Le reazioni avverse al vaccino Covid sono un tema e anche una certezza, secondo molti studi. Una commissione di studio per censire tutti i casi che si sono verificati, ... (calcioweb.eu)

Il ministro della Salute Orazio Schillaci è stato intervistato dal Giornale d'Italia per parlare di diversi temi d'attualità in ambito sanità come il Green pass globale, la commissione d'inchiesta ... (ilgiornaleditalia)