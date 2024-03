Incidenza stabile (la più elevata nel Lazio, la più bassa in Basilicata), Rt in lieve aumento, ricoveri stabili Ultime news sul Covid in Italia : incidenza stabile, Rt in lieve aumento, ricoveri ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Ultime news sul Covid in Italia : incidenza stabile, Rt in lieve aumento, ricoveri stabili. La variante Jn.1 , discendente di BA.2.86, continua a essere predominante . Nella settimana dal ... (webmagazine24)

Mentre l'appassionato italiano di ciclismo è in attesa di un nuovo campione che tornerà a farlo sognare sulle strade delle grandi corse, la bicicletta italiana è in frenata. Il rapporto pubblicato ... (liberoquotidiano)

Covid, Schillaci: “Reazioni avverse al vaccino, una commissione di studio per valutarle” - (Adnkronos) - Le reazioni avverse al vaccino Covid sono un tema e anche una certezza, secondo molti studi. Una commissione di studio per censire tutti i casi ...tuobenessere

Covid Italia, i dati di oggi: calano Rt e ricoveri - (Adnkronos) – Il mese di marzo si chiude con una situazione rispetto all'impatto del Covid in Italia assolutamente sotto controllo. Con Rt in calo, incidenza stabile e ricoveri in diminuzione. "L’indi ...sardegnareporter

Voli low cost addio, 170 euro per viaggi fuori stagione: prezzi in aumento del 139% per andare da Roma a Brindisi - Addio, o quasi, ai voli low cost. I prezzi dei biglietti aerei sono alle stelle non solo a Pasqua o tra il 25 aprile e il 1° maggio, ma anche fuori stagione e in mezzo alla settimana. Tra ...ilmessaggero