Covid Italia | i dati di oggi | calano Rt e ricoveri

(Di venerdì 29 marzo 2024) Roma, 29 mar. (Adnkronos Salute) - Il mese di marzo si chiude con una situazione rispetto all'impatto delinassolutamente sotto controllo. Con Rt in calo, incidenza stabile ein diminuzione. "L'indice di trasmissibilità (Rt), calcolato conaggiornati al 27 marzo e basato sui casi con ricovero ospedaliero, risulta sotto la soglia epidemica, pari a 0,63, in diminuzione rispetto alla settimana precedente (0,88 al 12 marzo). Questo il quadro del monitoraggio settimanaledella Cabina di regia Iss-ministero della Salute. E ancora: l'incidenza di casidiagnosticati e segnalati nel periodo 21- 27 marzo è pari a 1 caso per 100.000 abitanti, stabile rispetto alla settimana precedente (1 caso per 100.000 abitanti nella settimana 14-20 marzo; al 27 marzo ...

