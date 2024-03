Cosa succede se è nuvoloso durante l’eclissi solare dell’8 aprile?

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di venerdì 29 marzo 2024) Eclissi: impatto delle nuvole sul fenomeno naturale Pertotale, non sempre il cielo sarà sereno anche se ti trovi nel percorso della totalità. Mase è? Noterai comunque effetti insoliti quando l’ombra della luna si avvicina. Seci sono nuvole spesse, potresti avere un’opportunità diversa ma suggestiva: le nuvole potrebbero agire come uno schermo di proiezione per mostrare l’avvicinamento e la partenza dell’ombra della luna, come descritto da Isabel Martin Lewis nel 1924. L’ombra della luna oscura il Pacifico nordoccidentaleun’eclissi. (Credito immagine: NASA Goddard/GSFC) Effetto delle ...