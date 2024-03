Cosa cambia per Sinner con l’eliminazione di Alcaraz a Miami | possibilità di sorpasso al n 2 del ranking!

(Di venerdì 29 marzo 2024) Lo spagnolo Carlosè stato eliminato nei quarti di finale del torneo ATP Masters 1000 die questo consente a Jannikdi essere padrone del proprio destino nella corsa al numero 2 delmondiale al termine deiOpen 2024 di tennis. Nelvirtuale, rispetto alla classifica ufficiale, considerando i punti di2023 che sono stati scartati, al momentone perde 200, vedendo il suo ritardo da, che ne ha definitivamente ceduti 160, salire virtualmente da -495 a -535. Jannikha ancora l’occasione per diventare numero 2 del mondo, e per riuscirci l’azzurro dovrà vincere il torneo. L’azzurro affronterà in semifinale il russo Daniil Medvedev: anche in caso di ...

