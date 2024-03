Controlli pasquali dei Carabinieri Nas in tutta Italia | in provincia di Caserta sequestrati 580 kg di prodotti

(Di venerdì 29 marzo 2024) Tempo di lettura: 4 minutiIn occasione del periodo pasquale, il Comandoper la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute, ha intensificato le attività di controllo suitipici della Pasqua, con particolare riferimento a quelli dolciari, al fine di tutelare la salute dei cittadini e a garanzia degli imprenditori onesti che possono subire una concorrenza sleale da chi opera invece in modo illecito. Le verifiche sulla corretta applicazione delle procedure igieniche e l’impiego di ingredienti sicuri hanno così fatto emergere violazioni relative alla carente pulizia ed igiene degli ambienti di lavorazione e deposito, alla mancata applicazione delle procedute preventive di sicurezza alimentare, all’omessa tracciabilità deied etichettatura irregolare. In alcuni casi sono stati scoperti ...

Roma, colombe e uova di Pasqua industriali vendute come artigianali - In occasione delle feste di Pasqua il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute, ha intensificato le attività di controllo sui prodotti tipici della Pasqua ...ilcorrieredellacitta

Rave di Pasqua ‘dirottato’. Accertamenti della Digos - Maxi rave o maxi fake Il party abusivo annunciato da giorni sui social lascia perplessi gli investigatori della Digos, che stanno lavorando, da quando è apparsa la ‘chiamata’ sui vari gruppi Telegram ...ilrestodelcarlino

Roma, scatta il piano di sicurezza per Pasqua. Via Crucis blindata, 5 filtraggi per il pubblico al Colosseo - Bonifiche già nella giornata di oggi. Varchi d'accesso con i metal detector. Massima attenzione alla veglia di domani, alla messa di domenica e all'Angelus di lunedì a San Pietro. Controlli sui siti t ...roma.corriere