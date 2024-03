Consigli Fantacalcio | 5 nomi per la 30a giornata

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 29 marzo 2024) (Adnkronos) – Torna il campionato di Serie A e si riparte con la 30a. Ovviamente riprende anche il: tocca schierare la formazione in vista di domani con Napoli-Atalanta in programma alle 12.30 come primo match della. Di seguito troverete un nomeato per ogni reparto, oltre anche ad un profilo intrigante per chi gioca al Mantra. Il portiere – Svilar: E’ in grande forma e contro un Lecce che tende ad attaccare tanto potrebbe portare a casa più di qualche parata interessante. Inoltre, non è da escludere che possa arrivare anche la porta inviolata. Il difensore – Calafiori: Sta riprendendo ad esprimersi sui livelli visti ad inizio stagione. Sempre affidabile e alla ricerca ancora del suo primo gol in campionato. Il centrocampista – Gaetano: Sembrerebbe essere il punto di ...