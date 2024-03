Confindustria | in lieve calo il fatturato delle imprese

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) A febbraio, per il secondo mese consecutivo, l'indice RTT messo diindica una moderata flessione dela prezzi costantiitaliane, pari a -0,2%, dopo il -0,5% a gennaio. Ildi febbraio è dovuto alle costruzioni e in parte all'industria, a fronte di un aumento nel settore dei servizi (+1,0%). L'RTT registra moderati cali sia per il Nord-Ovest (-0,4% a febbraio), sia per il Nord-Est (-0,1%), una flessione più forte al Centro (-2,0%), mentre al Sud indica un moderato aumento (+0,5%). Nelle attese degli industriali è ferma la dinamica della produzione: il 47,5% del campionegrandiindustriali associate aritiene che a marzo la produzione resterà stabile. Se si guarda alla dinamica ...