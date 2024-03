Concorso docenti scuola secondaria | come sarà valutata la prova orale e pratica | ecco i QUADRI DI RIFERIMENTO

L'USR Basilicata ha pubblicato un Interpello per la ricerca di commissari per il Concorso docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado. La procedura di Interpello riguarda le seguenti ... (orizzontescuola)

Anche l'USR Friuli Venezia Giulia ha pubblicato l' avviso di convocazione scelta traccia lezione simulata e prova orale per i candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di Concorso ... (orizzontescuola)

Maturità, commissioni d’esame: ITP non sono obbligati a presentare domanda - Sono aperte fino al 12 aprile 2024 le domande per far parte delle commissioni d'esame in qualità di presidenti e commissari esterni ...orizzontescuola

Si aprono le iscrizioni al Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia - Si aprono il 1° aprile le iscrizioni al Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia organizzato dall’IC “Ettore Sacconi”. La richiesta di partecipazione alla 14esima edizione della rassegna po ...ontuscia

Graduatorie, i 24 CFU non valgono più nulla Continuano ad essere un vantaggio per chi li ha. Ecco perché - C'è grande attesa per l'aggiornamento delle nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) 2024-2026, che si svolgerà verosimilmente nelle prossime settimane secondo quanto riferito dal Minister ...orizzontescuola