Concorsi truccati | minacce e assenteismo | l’azienda dei bus di Bari raccontata dal suo ex capo “È uno strumento di consenso elettorale”

(Di venerdì 29 marzo 2024) “Sorpreso? Ma niente affatto”. Antonio Di Matteo non batte ciglio di fronte allo scandalo che ha travolto Amtab spa, la municipalizzata del trasporto pubblico didi cui è stato presidente dal 2006 al 2011, sotto Michele Emiliano sindaco.è ora al centro dell’inchiesta “Codice interno” della Direzione distrettuale antimafia diche, oltre ad aver portato all’arresto di 137 persone per presunti intrecci tra mafia e politica, ha fatto emergere un giro di assunzioni gestite dalla criminalità organizzata: secondo gli inquirenti il clan Parisi – uno dei più temuti della città – aveva affondato le mani nel. Ex ferroviere, ex consigliere comunale, sindacalista e con un passato in Rifondazione Comunista, fuori dalla scena politica da diversi anni, Di Matteo racconta la propria esperienza senza freni: ...