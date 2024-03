Concorsi docenti | avvisi estrazioni lettere e quelle già estratte da cui avrà inizio prova orale AGGIORNATO con Sardegna e Lombardia

Oltre 200mila candidati attendono con trepidante attesa la prova orale del concorso scuola, dopo aver superato lo scoglio della prova scritta. come si svolgerà la prova per posto comune e sostegno? ... (orizzontescuola)

Maturità, commissioni d’esame: ITP non sono obbligati a presentare domanda - Sono aperte fino al 12 aprile 2024 le domande per far parte delle commissioni d'esame in qualità di presidenti e commissari esterni ...orizzontescuola

Si aprono le iscrizioni al Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia - Si aprono il 1° aprile le iscrizioni al Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia organizzato dall’IC “Ettore Sacconi”. La richiesta di partecipazione alla 14esima edizione della rassegna po ...ontuscia

Cos’è il Minnesota Test per gli aspiranti magistrati - Come funziona il test psico-attitudinale per chi vuole entrare in magistratura. Origini e domande del Minnesota test ...policymakermag