Compra le figurine dei calciatori e trova eroina nella scatola | 180 grammi consegnati ai carabinieri

(Di venerdì 29 marzo 2024) Aveva acquistato online una collezione di 50di. Quando il corriere ha bussato alla sua porta, un uomo di Pompei non poteva credere ai suoi occhi: davanti a lui, accanto ai nomi e ai volti dei campioni del calcio, c’erano anche due pacchetti contenenti polvere bianca rivelatasi essere. Il protagonista della vicenda, un 43enne incensurato, è andato direttamente daiper consegnare le bustine e i 180di droga dal valore di diverse migliaia di euro. Sono quindi partite le indagini per risalire al negoziante “distratto” e al pusher al quale era destinata la sostanza stupefacente.Leggi anche: Messina Denaro: chiesti 20 anni per la sorella Rosalia. “Gestiva i pizzini e la cassa della famiglia mafiosa” La denuncia Appena resosi conto del contenuto del ...

