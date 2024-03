Commissione legalità giornalisti Campania | Schiavone dica tutto

(Di venerdì 29 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Se la collaborazione sarà rispettosa della verità, alcuni pezzi di storia fin qui conosciuti cambieranno e saranno riscritti in base a quanto veramente accaduto. A cominciare dalla scomparsa di Antonio Bardellino e dall’identità delle sponde politiche e imprenditoriali del clan”. Così, i componenti delladell’Ordine deidella, presidente Marilù Musto e Tina Cioffo vice, dopo aver appreso del percorso verso la collaborazione con la giustizia del capoclan del cartello dei Casalesi Francesco“Sandokan” dopo 26 anni di carcere duro. “potrebbe, innanzi, chiarire se in questi anni il 41 bis ha funzionato, ma sopratpotrebbe svelare la rete di relazioni della ...

