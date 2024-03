Come usare l’app Google Lens per trovare vestiti e accessori online

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di venerdì 29 marzo 2024) In tanti conoscono, anche nei suoi molteplici strumenti di utilizzo. Ne esiste anchespecifica, immediata e funzionale, ma forse è meno conosciuta. Molti, probabilmente, utilizzano questa opzione direttamente dalla barra di ricercadel proprio dispositivo. Gli usi possibili del servizio sono tantissimi ed in particolare in questo approfondimento, sarà esaminato quello per la ricerca di capi di abbigliamento e. Ebbene si, propriopuò essere di valido supporto quando si ha la necessità diun vestito di proprio interesse, una borsa, un paio di calzature più che apprezzate perché viste in circolazione o indossate da qualcuno. Il tutto, solo con l’ausilio di una foto di partenza appena scattata o ...