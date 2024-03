Come smaltire il pranzo di Pasqua e Pasquetta? La regola ben precisa

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 29 marzo 2024) Sono in arrivo giorni di festa. Giornate da dedicare al relax e alla tavola. Immancabilmente laporta con sé una serie di pietanze tipiche oltre a pranzi di famiglia o con amici ai quali è impensabile non partecipare. Ad arricchire il lungo elenco di prelibatezze ci sono i dolci simbolici di questa ricorrenza: colombe, uova di cioccolato e pastiera. Unico elemento che corre in aiuto alla nostra linea che verrà, ancora una volta fortemente minata dalle abbuffate previste, sarà la gita fuoriporta nel corso della quale tra una partita a pallone e altri giochi all’aria aperta avremo la possibilità dile calorie in eccesso. cosa mangiare dopo le feste diper tornare in forma – ilcorrieredellacitta.comMaa parte, sono in molti a trovarsi al termine delle feste con qualche chilo in più. Non ...