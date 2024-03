Colombe e uova di Pasqua nel mirino del Nas | al setaccio forni e pasticcerie

(Di venerdì 29 marzo 2024) Controlli del Nucleo Antisofisticazione dei Carabinieri di Latina, insieme ai colleghi dell’Arma territoriale sulle attività di produzione di prodotti tipici di. a partire dalle attività di pasticceria e piccoli, fino alle grandi industrie dolciarie. Blitz del Nas in– ilcorrieredellacitta.comIl Nas ha elevato sanzioni per 37mila euro Un’azione mirata che è andata avanti per oltre un mese e che ha portato a 42 ispezioni che hanno fatto emergere 22 non conformità con conseguente contestazione di sanzioni amministrative, per un importo di circa 37.000 euro e 22 persone segnalate alle autorità amministrative. Complessivamente sono state disposte 8 chiusure di altrettante attività operanti nel settore della panificazione e pasticceria dovute alle gravi carenze igienico ...

Oltre 840 ispezioni sono state effettuate dai Nas in laboratori e rivenditori di uova e colombe di Pasqua . Sono emerse irregolarità in 324 realtà (notizie.virgilio)

DURANTE LE FESTE. In occasione del periodo Pasqua le, i carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute, ha intensificato i Controlli sui prodotti tipici. (ecodibergamo)

AGI - Due tonnellate di Uova , colombe e altri prodotti dolci ari sono stati sequestrati dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute nel corso di 840 ispezioni in laboratori di produzione e ... (agi)

Nas, sequestrate 2 tonnellate di uova e Colombe - In vista della Pasqua il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in oltre 840 ispezioni in laboratori di produzione ed esercizi di vendita di uova di cioccolato e Colombe ha accertato ...ansa

