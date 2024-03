Col trucco dello specchietto rubano orologio Patek Philippe da 70mila euro | ecco come hanno agito

(Di venerdì 29 marzo 2024) Milano, 29 marzo 2024 –preso di mira un anziano che aveva al polso undel valore die lorapinato con il. Ancora un furto di orologi di valore a Milano. L’ultimo in ordine di tempo si è verificato nel primo pomeriggio di ieri in via Bazzi. Gli autoriscippo, due uomini in sella a uno scooter, si sono affiancati alla vettura della vittima e lo. Un pretesto, evidentemente, per costringere l’uomo a fermarsi e scendere dall’auto per constatare i danni. E a quel punto si è perfezionato il piano: i due uomini si sono fermati accanto al 92enne e, con una mossa fulminea, glistrappato dal polso il ...

