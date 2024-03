Codice della strada | via libera alle nuove regole Contrari i familiari delle vittime

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di venerdì 29 marzo 2024) LE NOVITÀ. Dalla Camera il primo ok. Ora tocca al Senato. Inasprite le sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza o usando il cellulare. Auto più potenti per i neopatentati e meno autovelox. Le associazioni: «Non c’è prevenzione».