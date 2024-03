Codice | Cacciatore | la recensione | dal Sud Africa un action thriller che non brilla

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ladi, adattamento cinematografico targato Netflix dell'omonimo romanzo di Deon Meyer, film povero d'inventiva con poco da mostrare in termini di genere, sprecando un intrigante potenziale. A ridosso delle vacanze pasquali, sbarca su Netflix unsudno per gli amanti del genere di serie B, ma dal retrogusto televisivo. Si tratta dell'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Deon Meyer,, trasposto in streaming per Netflix da Mandla Dube, nel cui curriculum a spiccare su tutto c'è sicuramente L'assedio di Silverton, sempre prodotto dal colosso di Hastings. Questa volta si passa a un'azione più immediata e centrale raccontando una storia d'intrighi e corruzione ambientata a ...